Дженоа начал переговоры с Марселем по выкупу Малиновского

Украинец может закрепиться в Италии.

Украинский футболист Руслан Малиновский может стать полноценным игроком Дженоа.

Как сообщает calciomercato со ссылкой на Sky Sport, итальянский клуб работает над выкупом контракта у Марселя.

Читай также: Жена Малиновского рассказала о моральном состоянии Руслана в Дженоа

Сейчас клубы ведут переговоры на уровне руководства. Итальянцы заинтересованы в выкупе 30-летнего футболиста. Ареннда рассчитана до конца сезона.

В текущем сезоне Малиновский провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, Дженоа арендует талантливого защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!