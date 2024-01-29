Дженоа начал переговоры с Марселем по выкупу Малиновского
Украинец может закрепиться в Италии.
Украинский футболист Руслан Малиновский может стать полноценным игроком Дженоа.
Как сообщает calciomercato со ссылкой на Sky Sport, итальянский клуб работает над выкупом контракта у Марселя.
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Сейчас клубы ведут переговоры на уровне руководства. Итальянцы заинтересованы в выкупе 30-летнего футболиста. Ареннда рассчитана до конца сезона.
В текущем сезоне Малиновский провел 21 матч в чемпионате Италии, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.
Напомним, Дженоа арендует талантливого защитника.
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