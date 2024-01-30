Артета оценил решение Клоппа уйти из Ливерпуля

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением о работе Юргена Клоппа в Англии.

По словам специалиста, немец сделал колоссальный вклад в развитие Ливерпуля и лиги, за что заслуживает уважение.

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"Клопп сделал эту лигу намного лучше. Прежде всего, он личность с характером и харизмой. Он внес большой вклад в развитие лиги, и мне нравится, как он это сделал. Вы видите, сколько эмоций он в это вложил – его стоит поблагодарить и проявить уважение.

Он сделал лучше лигу и каждого тренера. Мы посвящаем этой работе всю свою жизнь и вкладываем очень много сил. Иногда вы чувствуете, что их больше нет, даже будучи игроком. Это требует чрезвычайных усилий", - приводит слова Артеты BBC.

Ранее Артета отреагировал на слухи об уходе из Арсенала.

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