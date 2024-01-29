Артета отреагировал на слухи об уходе из Арсенала

Специалист, по слухам, может заменить Хави в Барселоне.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал новости о его возможном уходе из команды.

По словам специалиста, он не собирается уходить из стана "канониров", чтобы возглавить Барселону, интерес которой к нему приписуют.

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"Это фейковые новости. Я не знаю, откуда они взялись. Это абсолютная неправда я такого не говорил.

Я очень расстроен этими новостями. Я не могу в это поверить. Я полностью погружен в это прекрасное путешествие с моими игроками и персоналом. Я должен сделать еще много всего в Арсенале. Я всегда говорил что я в правильном месте", – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, по окончанию сезона Хави покинет Барселону.

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