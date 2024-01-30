Гвардиола: Давление, которое вы испытываете в Барселоне не сравнится ни с чем

Пеп встал на защиту своего коллеги, бывшего партнера по команде и экс-подопечного Хави Эрнандеса.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал решение Хави, с которым он пересекался и в качестве игрока, и в качестве тренера покинуть пост главного тренера Барселоны.

По словам испанского специалиста, он понимает своего коллегу, ведь ничто не сравнится с тем давлением, которое можно испытать в стане "сине-гранатовых".

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"Быть тренером в Испании в тысячу раз сложнее, чем в Англии. Давление, которое ты испытываешь в Барсе, невозможно сравнить ни с чем другим.

Я полностью симпатизирую Хави. Здесь у меня есть все, о чем мечтает тренер. Совет директоров всегда поддерживал меня, игроки, хорошая атмосфера", - сказал Гвардиола.

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