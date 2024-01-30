Хави: Решение об уходе из Барселоны я принял давно

Испанец рассказал, что решил покинуть клуб еще в начале этого сезона.

Наставник каталонской Барселоны Хави Эрнандес рассказал, когда решил, что ему пора уйти из клуба.

По словам испанского специалиста, решение было принято еще в начале этого сезона.

Читай также: Хави и его тренерский штаб недовольны отсутствием поддержки в Барселоне

"Как я уже говорил, клуб будет существовать как со мной, так и без меня. Мое решение направлено только на благо клуба.

Быть менеджером Барсы - самая сложная работа. Иногда мне кажется, что, что бы ты ни делал, люди все равно не ценят твою работу.

Я говорил об этом и с Гвардиолой. Здесь очень много давления, каждый день кажется, что это вопрос жизни или смерти

Решение о моей отставке было принято уже давно, наша работа недостаточно ценится. Поэтому я решил уйти еще в начале сезона", - заявил Хави.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!