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Хави: Решение об уходе из Барселоны я принял давно

Испанец рассказал, что решил покинуть клуб еще в начале этого сезона.
Сегодня, 14:29
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Наставник каталонской Барселоны Хави Эрнандес рассказал, когда решил, что ему пора уйти из клуба.

По словам испанского специалиста, решение было принято еще в начале этого сезона.

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"Как я уже говорил, клуб будет существовать как со мной, так и без меня. Мое решение направлено только на благо клуба.

Быть менеджером Барсы - самая сложная работа. Иногда мне кажется, что, что бы ты ни делал, люди все равно не ценят твою работу.

Я говорил об этом и с Гвардиолой. Здесь очень много давления, каждый день кажется, что это вопрос жизни или смерти

Решение о моей отставке было принято уже давно, наша работа недостаточно ценится. Поэтому я решил уйти еще в начале сезона", - заявил Хави.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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