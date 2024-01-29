Хави и его тренерский штаб недовольны отсутствием поддержки в Барселоне
Обнародованы интересные детали работы испанца в клубе.
Хави решил покинуть Барселону после отсутствия поддержки со стороны руководства и поражения от Вильярреала.
По данным Cadena SER, испанец задумывал уход еще до Рождества, планировал объявить об этом перед матчем с Наполи.
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Решение было объявлено раньше из-за опасений повторить судьбу Рональда Кумана, усталости и недостатка удовлетворения от работы в клубе, который испытывает финансовые трудности.
Напомним, что накануне Барселона потерпела обидное поражение от Вильярреала, а Хави установил клубный антирекорд.
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