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Футбол

Хави и его тренерский штаб недовольны отсутствием поддержки в Барселоне

Обнародованы интересные детали работы испанца в клубе.
Сегодня, 14:50
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави решил покинуть Барселону после отсутствия поддержки со стороны руководства и поражения от Вильярреала.

По данным Cadena SER, испанец задумывал уход еще до Рождества, планировал объявить об этом перед матчем с Наполи.

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Решение было объявлено раньше из-за опасений повторить судьбу Рональда Кумана, усталости и недостатка удовлетворения от работы в клубе, который испытывает финансовые трудности.

Напомним, что накануне Барселона потерпела обидное поражение от Вильярреала, а Хави установил клубный антирекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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