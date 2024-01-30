Зинченко и Миколенко выйдут в старте Арсенала и Эвертона на матчи АПЛ
Во вторник, 30 января, будут сыграны несколько матчей 22-го тура английской Премьер-лиги.
Лондонский Арсенал встретится на выезде с Ноттингем Форест, а в стартовом составе "канониров" на это поединок выйдет украинец Александр Зинченко.
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На счету Зинченко в нынешнем сезоне 25 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) January 30, 2024
🧱 Saliba at the back
⚖️ Smith Rowe in the middle
⚡️ Martinelli on the wing
Let's end January on a high, Gooners ✊ pic.twitter.com/eEhAxWAbnU
Также с первых минут в составе Эвертона на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко в гостевом матче против Фулхэма.
Миколенко провел за "ирисок" в текущей кампании 22 поединка, в которых забил два гола.
Tonight's Toffees! 🔵 #FULEVE pic.twitter.com/a3JlBATmAX— Everton (@Everton) January 30, 2024
Матч Ноттингем Форест - Арсенал начнется в 21:30 по киевскому времени, а Фулхэм - Эвертон - в 21:45.
Ранее сообщалось, что Зинченко попал в символическую сборную недели в АПЛ.
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