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Зинченко и Миколенко выйдут в старте Арсенала и Эвертона на матчи АПЛ

Команды украинцев проведут очередные поединки в чемпионате Англии.
Сегодня, 21:05
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Во вторник, 30 января, будут сыграны несколько матчей 22-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал встретится на выезде с Ноттингем Форест, а в стартовом составе "канониров" на это поединок выйдет украинец Александр Зинченко.

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На счету Зинченко в нынешнем сезоне 25 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Также с первых минут в составе Эвертона на поле появится украинский защитник Виталий Миколенко в гостевом матче против Фулхэма.

Миколенко провел за "ирисок" в текущей кампании 22 поединка, в которых забил два гола.

Матч Ноттингем Форест - Арсенал начнется в 21:30 по киевскому времени, а Фулхэм - Эвертон - в 21:45.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в символическую сборную недели в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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