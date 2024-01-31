ПСЖ в срочном порядке пытается пристроить куда-нибудь своего форварда

ПСЖ пытается продать кому-нибудь Уго Экитике, пишет teamtalk.

Молодой форвард после своего перехода из Реймса так и не смог пробиться в основной состав парижан. Теперь клуб пытается от него избавиться.

ПСЖ предложил Экитике ряду клубов, включая Манчестер Юнайтед и другим английским командам, которые ранее им интересовались. Французы готовы обсудить как аренду, так и трансфер игрока.

МЮ уже ответил отказом, у клуба просто нет средств даже для заключения арендной сделки. Что касается остальных, то, вероятней всего, Уго так и не останется в Париже.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен как можно быстрее назначить спортивного директора.

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