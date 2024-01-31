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Манчестер Юнайтед в ближайшие недели назначит нового спортивного директора

Он вместе с исполнительным директором будут определять судьбу Эрика тен Хага.
Сегодня, 09:47
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф и его команда из INEOS надеются назначить нового спортивного директора Манчестер Юнайтед в течение следующих нескольких недель, сообщает The Telegraph.

Недавно манкунианцы объявили о назначении бывшего главного операционного директора Манчестер Сити Омара Беррады новым исполнительным директором клуба. Теперь же INEOS свел поиск нового футбольного директора до нескольких имен.

Кандидатами на данную роль в клубе считаются Дэн Эшворт (спортивный директор Ньюкасла), Джулиан Уорд (бывший спортивный директор Ливерпуля), Дуги Фридман (спортивный директор Кристал Пэлас) и Пол Митчелл (бывший руководитель отдела подбора персонала в Тоттенхэме и Монако).

INEOS хотел, чтобы Беррада занял свое место в первую очередь, чтобы он мог внести ценный вклад в выбор спортивного директора. Сообщается, что исполнительный, спортивный директор и тренер должны "разделять видение" и работать как "единое целое".

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Также, по информации источника, именно Беррада и новый спортдир будут теми, кто определит судьбу нынешнего главного тренера МЮ Эрика тен Хага, будущее которого остается окутанным неопределенностью.

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