Английский клуб назначил трансгендера главным тренером женской команды

Саттон Юнайтед назначил Люси Кларк главным тренером женской команды, пишет Daily Mail.

Люси Кларк - первая судья-трансгендер в футболе, она обслуживала матчи женских команд в третьем английском дивизионе.

При этом она владеет тренерской лицензией УЕФА категории В, и уже работала с мужскими командами нон-лиги Эссекса.

𝗜𝗻𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 🤝



Delighted to announce @lucyclarkref as our new Manager. Great to have a lifelong U’s fan on board 💛



👉 https://t.co/9qkY3lIexO#SuttonUnited #HerGameToo pic.twitter.com/X1ws17xNtz — Sutton United Women F.C. (@SuttonUtdWomen) January 24, 2024

Саттон Юнайтед играет в четвертой английской лиге, а их женская команда - в пятой. Команда уже провела первую встречу под руководством Кларк, в которой проиграла лидеру чемпионата Фулхэму.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен как можно быстрее назначить спортивного директора.

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