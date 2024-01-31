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Английский клуб назначил трансгендера главным тренером женской команды

Ранее Люси Кларк стала первым судьей-трансгендером.
Сегодня, 11:15
Люси Кларк / twitter.com/lucyclarkref
Люси Кларк / twitter.com/lucyclarkref

Саттон Юнайтед назначил Люси Кларк главным тренером женской команды, пишет Daily Mail.

Люси Кларк - первая судья-трансгендер в футболе, она обслуживала матчи женских команд в третьем английском дивизионе.

При этом она владеет тренерской лицензией УЕФА категории В, и уже работала с мужскими командами нон-лиги Эссекса.

Саттон Юнайтед играет в четвертой английской лиге, а их женская команда - в пятой. Команда уже провела первую встречу под руководством Кларк, в которой проиграла лидеру чемпионата Фулхэму.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен как можно быстрее назначить спортивного директора.

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