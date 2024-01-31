Экс-футболист Милана усилил Эмполи Коваленко
Мбайе Ньянг перебрался в стан аутсайдера Серии А.
Итальянский Эмполи усилил линию атаки экс-форвардом Милана.
Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перешел 29-летний сенегалец Мбайе Ньянг. Трансфер футболиста из Аданы Демирспор обошелся аутсайдеру Серии А в 250 тысяч евро.
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Контракт с Ньянгом подписан до конца текущего сезона с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения на данный момент остаются неизвестными.
В текущем сезоне Мбайе провел 20 матчей, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу.
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