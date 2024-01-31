iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-футболист Милана усилил Эмполи Коваленко

Мбайе Ньянг перебрался в стан аутсайдера Серии А.
Сегодня, 17:55
Мбайе Ньянг / Getty Images
Мбайе Ньянг / Getty Images

Итальянский Эмполи усилил линию атаки экс-форвардом Милана.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перешел 29-летний сенегалец Мбайе Ньянг. Трансфер футболиста из Аданы Демирспор обошелся аутсайдеру Серии А в 250 тысяч евро.

Читай также: Рома может подписать конкурента Коваленко

Контракт с Ньянгом подписан до конца текущего сезона с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения на данный момент остаются неизвестными.

В текущем сезоне Мбайе провел 20 матчей, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан эмполи Мбайе Ньянг

Статьи по теме

Рома подпишет конкурента Коваленко Рома подпишет конкурента Коваленко
Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан
Милан рассматривает вариант с подписанием бывшего защитника Ювентуса Милан рассматривает вариант с подписанием бывшего защитника Ювентуса
Лидер Милана может оказаться в ПСЖ Лидер Милана может оказаться в ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Алонсо может перейти в Ливерпуль сразу с двумя игроками
Европа20:13
Шевченко: Если мой сын будет показывать уровень сборной, то он будет играть за Украину
Украина19:55
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина19:44
Суперлига: Кривбасс обыграл Запорожье
Европа19:35
Хавбек Айнтрахта попал в сферу интересов Арсенала и Ливерпуля
Украина19:27
Игроки Кривбасса записали патриотичный трек
Европа19:04
Рома подпишет конкурента Коваленко
Европа18:55
Малиновский стал полноценным игроком Дженоа
Европа18:37
Многократный чемпион Германии может стать банкротом
Формула 118:28
Формула-1 отклонила заявку Андретти на вступление в чемпионат
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK