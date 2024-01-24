Рома может подписать конкурента Коваленко

Итальянская Рома намерена усилиться в зимнее трансферное окно пока еще есть возможность это сделать.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, в стан "волков" может перейти Томмазо Бальданци из Эмполи. Римляне связались с окружением игрока, чтобы изучить возможность перехода.

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Осуществить сделку будет сложно из-за того, что Рома не может тратиться из-за финансовых проблем, а "адзурри" не заинтересованы в арендной сделке. Вероятно, чтобы провернуть трансфер коллективу Даниэле де Росси сперва придется кого-то продать.

20-летний Бальданци выступает на позиции атакующего полузащитника и является одним из лидеров Эмполи, а также конкурентом украинца Виктора Коваленко за место в составе. Transfermarkt оценивает Томмазо в 15 млн евро.

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