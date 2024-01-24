iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома может подписать конкурента Коваленко

Томмазо Бальданци интересен столичному клубу.
Сегодня, 20:59
Томмазо Бальданци / Getty Images
Томмазо Бальданци / Getty Images

Итальянская Рома намерена усилиться в зимнее трансферное окно пока еще есть возможность это сделать.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, в стан "волков" может перейти Томмазо Бальданци из Эмполи. Римляне связались с окружением игрока, чтобы изучить возможность перехода.

Читай также: Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника

Осуществить сделку будет сложно из-за того, что Рома не может тратиться из-за финансовых проблем, а "адзурри" не заинтересованы в арендной сделке. Вероятно, чтобы провернуть трансфер коллективу Даниэле де Росси сперва придется кого-то продать.

20-летний Бальданци выступает на позиции атакующего полузащитника и является одним из лидеров Эмполи, а также конкурентом украинца Виктора Коваленко за место в составе. Transfermarkt оценивает Томмазо в 15 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома эмполи

Статьи по теме

Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника Рома готова обменять форварда сборной Италии на крайнего защитника
"Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения "Призрачный клуб, игроки без яиц": фанаты Ромы поддержали Моуриньо в первой игре после его увольнения
Рома в первом матче без Моуринью обыграла Верону Рома в первом матче без Моуринью обыграла Верону
"От пота до вечности": Моуринью оценил свою работу в Роме "От пота до вечности": Моуринью оценил свою работу в Роме
Помочь журналистам

Видео

Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги
Челси - Мидлсбро 6:1 видео голов и обзор матча Кубка лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Европа21:57
Спортдир Баварии прокомментировал интерес к лидеру Ньюкасла
Европа21:41
Мбаппе принял окончательное решение о своем будущем - источник
Европа21:22
Защитник сборной Украины перебрался в стан бельгийского топ-клуба
Европа20:59
Рома может подписать конкурента Коваленко
Европа20:57
Удинезе пожизненно забанил четверых фанатов, оскорблявших Меньяна
Европа20:36
Воссоединение, которое мы заслужили: Азар встретился с боллбоем, которого "избил" играя за Челси
Формула 120:28
Новый руководитель Хаас считает, что их новый болид останется последним в пелотоне
Европа19:59
Юниор Герты привлек внимание многих европейских грандов
Европа19:52
Реал Сосьедад объявил об аренде защитника Атлетико
Европа19:35
Африканская сборная уволила тренера после сенсационного вылета с Кубка африканских наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK