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Хойлунд высказался о невероятном матче Вулверхэмптон - Ман Юнайтед

Датчанин выделил главного героя поединка, принесшего победу манкунианцам.
Сегодня, 07:22
Расмус Хойлунд
Расмус Хойлунд

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд высказался о поединке против Вулверхэмптона.

Датский футболист отметил игру хавбека Кобби Мейну, принесшего победу в данном поединке, заявив, что его партнеры сразу отмечали талант англичанина.

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"Смешанные чувства. Мы должны были закрыть его, но я очень рад за Кобби.

Все ребята говорили о Кобби Майну летом, когда я только пришел в команду.

Все они в раздевалке постоянно говорили, что он - талант поколения", - сказал Хойлунд

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