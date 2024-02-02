Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4: обзор матча и результат игры 01.02.2024

"Волки" были близки к невероятному спасению, но 18-летний Коби Мэйну не по годам зрело разобрался в ситуации, чем принес своей команде три очка.

В четверг, 1 февраля, на Молинью прошел матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Юнайтед приехал в гости к Вулверхэмптону.

"Красные дьяволы" очень резво начали первый тайм и уже достаточно быстро вышли вперед. На 5-й минуте Расмус Хойлунд принял мяч в штрафной и покатил его на Маркуса Рэшфорда, который ударом в касание поразил ворота Жозе Са.

Гости не сбавляли оборотов и вскоре счет был 2:0 в их пользу. Люк Шоу здорово подключился к атаке, после чего прострелил вдоль ворот. После нескольких рикошетов мяч от ноги Хойлунда влетел в сетку.

Источник: Getty Images

К перерыву счет должен был становиться разгромным, и он таким становился, даже дважды. Но в обоих случаях голы Хойлунда и Каземиро были отменены из-за офсайда.

После отдыха МЮ продолжил активничать, но и хозяева поля тоже заиграли. Из-за этого счет мог стать как 3:0, так и 2:1. Собственно, второй вариант стал реальностью, когда судья назначил сомнительный пенальти в ворота МЮ за фол Каземиро, а Пабло Сарабия переиграл с "точки" Андре Онана.

Но радовалась команда Гэри О'Нила недолго, ведь спустя всего четыре минуты Скотт МакТоминей головой замкнул подачу с углового в исполнении Бруно Фернандеша.

Интрига в матче все же была жива. За пять минут до конца основного времени Макс Килман с близкого расстояния сократил отставание "волков" в счете.

И даже это было еще не все, Вулверхэмптон сумел сравнять счет в добавленное время! Антони потерял мяч у штрафной соперника, который тут же убежал в контратаку. В итоге мяч оказался у Педру Нету, который поразил ближний угол ворот Андре Онана.

Источник: Getty Images

Казалось, что на этом матч и закончится, но против был один юный паренек по имени Коби Мэйну. Хавбек классно обыграл нескольких оппонентов и из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол, тем самым принеся своей команду победу.

За счет победы Манчестер Юнайтед поднялся на седьмое место, имея в активе 35 очков. При этом команда Эрика тен Хага догнала по забитым голам могучий Лутон Таун (по 28). Вулверхэмптон же остался 11-м с 29-ю баллами.

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Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 22-го тура АПЛ

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4

Голы: Сарабия, 71 (пен.), Килман, 85, Нету, 90+5 - Рэшфорд, 5, Хойлунд, 22, МакТоминей, 75, Мэйну, 90+7.

Ожидаемые голы (xG): 2,13 - 2,89

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 21

Удары в створ: 7 - 8

Фолы: 10 - 8

Вулверхэмптон: Са - Килман, Доусон, Тоти (Фрейзер, 82) - Семеду, Лемина, Дойл (Гомеш, 82), Доэрти (Аит-Нури, 55) - Нету, Бельгард (Сарабия, 64), Кунья.

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Мартинес (Магуайр, 86), Шоу - Мэйну, Каземиро (МакТоминей, 73), Фернандеш - Гарначо (Эванс, 90+2), Хойлунд (Форсон, 86), Рэшфорд (Антони, 73).

Предупреждения: Доусон, Кунья - Каземиро, Мартинес, Онана, Гарначо.

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