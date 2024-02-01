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Вест Хэм - Борнмут 1:1: обзор матча и результат игры 01.02.2024

Команды так и не смогли определить сильнейшего в личном противостоянии.
Вчера, 23:37
Илья Забарный и Джаррод Боуэн / Getty Images
Илья Забарный и Джаррод Боуэн / Getty Images

В четверг, 1 февраля, в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между Вест Хэмом и Борнмутом.

Команда Ильи Забарного, который уже традиционно провел на поле все 90 минут, хорошо проявила себя в игре против соперника из верхней части турнирной таблицы.

К тому же, "вишни" сумели выйти вперед уже на третьей минуте встречи и не без помощи со стороны соперника. 

Это Курт Зума, находясь под прессингом, отдал не лучшую передачу на новичка лондонцев Калвина Филлипса.

Хавбек тоже был под давлением и именно англичанин отдал пас назад на вратаря. Но передача в итоге дошла не до Альфонса Ареоля, а до Доминика Соланке, который с близкого расстояния переиграл голкипера.

Гости владели преимуществом по ходу первого тайма, но увеличить преимущество у них не удалось. Вместо этого в середине второго тайма Ллойд Келли завалил в своей штрафной Мохаммеда Кудуса. Джеймс Уорд-Прауз восстановил паритет, реализовав пенальти.

За оставшееся время никто так и не смог забить победный гол, а потому судья зафиксировал ничейный результат, после которого Вест Хэм остался шестым (36 очков), а Борнмут поднялся на 12-е место (26 очков).

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Статистика матча Вест Хэм - Борнмут 22-го тура АПЛ

Вест Хэм - Борнмут 1:1
Голы: Уорд-Прауз, 61 (пен.) - Соланке, 3.

Ожидаемые голы (xG): 1,15 - 1,09
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 9 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 13 - 11

Вест Хэм: Ареоля - Джонсон, Мавропанос, Зума, Эмерсон - Филлипс (Ингс, 69), Соучек, Альварес - Кудус (Корне, 90+6), Боуэн, Уорд-Прауз.

Борнмут: Нету - Смит, Забарный, Сенеси, Келли (Керкез, 78) - Кук, Кристи, Семенио (Синистерра, 68), Скотт (Клюйверт, 68), Тавернье (Февр, 90+1) - Соланке.

Предупреждения: Боуэн - Кристи, Кук, Февр.

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