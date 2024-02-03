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Экс-игрок МЮ: Если бы раньше был Инстаграм, нам был бы п*****ц

Футболисты и тогда немало глупостей делали.
Сегодня, 00:59
Андерсон / Getty Images
Андерсон / Getty Images

Бывший игрок МЮ Андерсон считает, что если бы раньше был Инстаграм, у него были бы большие проблемы.

Бразилец вспоминал свои времена в МЮ и признался, что будь тогда Инстаграм, у них были бы большие проблемы, ведь куролесили футболисты достаточно.

"У нас в свое время был красивый футболист, страшненький футболист, распутный футболист. Смесь чемпионов.

В то время у нас даже не было инстаграма, а если бы был, нам был бы п*****ц, потому что мы столько дерьма творили. Но мы все решали внутри", – приводит слова бразильца Globo.

Отметим, что бразилец присоединился к Юнайтед в 2007 году, а Инстаграм появился в 2010-м.

Ранее также сообщалось, что команда по CS 2 другого экс-игрока МЮ пробилась на знаменитый турнир.

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