Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
В субботу, 3 февраля, Эвертон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Тоттенхэм.
В стартовом составе ливерпульской команды на это поединок уже традиционно выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.
Your Toffees for #EVETOT! 👊🔵 pic.twitter.com/nibimKTH32— Everton (@Everton) February 3, 2024
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Отметим, что для Миколенко предстоящий матч станет 24-м в нынешнем сезоне за Эвертон во всех турнирах. В предыдущих играх украинец отличился двумя голами.
Матч Эвертон - Тоттенхэм начнется в 14:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что одноклубник Миколенко побил клубный рекорд Эвертона.
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