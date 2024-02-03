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Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч с Тоттенхэмом

Украинец проведет 24-й поединок за "ирисок" в текущем сезоне.
Сегодня, 13:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 3 февраля, Эвертон в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Тоттенхэм.

В стартовом составе ливерпульской команды на это поединок уже традиционно выйдет украинский защитник Виталий Миколенко.

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Отметим, что для Миколенко предстоящий матч станет 24-м в нынешнем сезоне за Эвертон во всех турнирах. В предыдущих играх украинец отличился двумя голами.

Матч Эвертон - Тоттенхэм начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что одноклубник Миколенко побил клубный рекорд Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон тоттенхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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