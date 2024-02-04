Экс-игрок Арсенала призвал футбол привлечь внимание к проблемам экологии

Матье Фламини призвал футболистов привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Экс-игрок Арсенала после окончания футбольной карьеры основал компанию, которая занимается разработкой экологически читсых альтернатив нефтяным продуктам.

Фламини заявил, что сейчас многие не задумываются о том, какой вред мы наносим окружающей среде, а футбол, как вещь, объединяющая всех, должна донести до людей важное послание.

"Изменение климата игнорируется. В море повсюду пластик. Даже если меня не волнует экология, дети рождаются с микропластиком в органах. Мы не можем это игнорировать.

Нужно разбираться в этом, объяснять людям, как на них влияют загрязнение окружающей среды и пластик, когда повседневные вещи, такие как шампунь и гель для душа, производятся из ископаемого топлива. Если умножить количество людей, вносящих изменения, на миллиарды, то влияние будет большим.

Футбол – и спорт – это одна из последних вещей, которые у нас есть, что может объединить людей, может донести посыл всем, от богатых до бедных, людям со всех уголков мира", - приводит слова Фламини The Guardian.

Ранее также сообщалось, что Боруссия очень хочет выкупить Джейдона Санчо.

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