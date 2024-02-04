Дортмудская Боруссия не сможет выкупить свою экс-звезду

У клуба просто не хватит денег договориться с Манчестер Юнайтед.

В дортмундской Боруссии не верят, что им удастся подписать Джейдона Санчо, пишет 90Min.

Напомним, английский вингер вернулся в немецкий клуб по арендному соглашению, которое не включает в себя опцию выкупа.

Манчестер Юнайтед решил не избавляться так просто от игрока, за которого они ранее заплатили 73 млн фунтов. Именно это и является ключевой проблемой.

Спортивный директор "шмелей" Себастьян Кель заявил, что, скорее всего, летом клуб покинуть Джейдон Санчо и Ян Маатсен, арендованный ранее у Челси.

Клуб хотел бы сохранить обоих игроков, но их финансовые возможности вряд ли позволят довоговориться с МЮ и Челси.

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