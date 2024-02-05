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Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 обзор матча и результат игры 05.02.2024

Голкипер "пчел" сделал голевую передачу.
Вчера, 23:58
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Брентфорд на своем поле принимал Манчестер Сити.

Хозяева поля первыми открыли счет и сделали это очень красиво. Голкипер Брентфорда Марк Флеккен сделал пас на Мопе, который отметился голом. Это первый голевой пас от вратаря в АПЛ.

В составе Манчестер Сити есть много игроков, которые могут вытаскивать матчи. В этом противостоянии таким стал Фил Фоден. Английский полузащитник оформил хет-трик, который и подарил команде Хосепа Гвардиоле победу.

Украинский футболист "пчел" Егор Ярмолюк появился на поле на 76-й минуте, голевыми действиями не отметился.

Статистика матча чемпионата Англии Брентфорд - Манчестер Сити

Брентфорд - Манчестер Сити 1:3
Голы: Мопе, 21 - Фоден, 45+3, 53, 70

Ожидаемые голы (XG): 1.08-2.35
Владение мячом: 28%-72%
Удары: 9-25
Удары в створ: 3-15 
Фолы: 2-4

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Манчестер Сити

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