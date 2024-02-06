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Испанский гранд интересуется скандальным вингером МЮ

Мейсон Гринвуд может оказаться в Атлетико.
Сегодня, 18:39
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Мейсон Грінвуд привертає своєю грою за Гетафе увагу клубів, які вище по статусу.

Як повідомляє журналіст Telegraph Майк МакГрат, у послугах англійського вінгера зацікавлений мадридський Атлетіко. Трансфер може відбутися наступного літа.

Наразі потенційні фінансові умови трансферу гравця, що належить Манчестер Юнайтед залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше Джуд Беллінгем назвав Грінвуда ґвалтівником Мейсон підозрювався в сексуальному насильстві над своєю дівчиною Гаррієт Робсон, але в підсумку вона його пробачила.

В этом сезоне Мейсон провел 22 матча, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.

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