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Бельгийский вингер может стать прощальным подарком Клоппа Ливерпулю

Йохан Бакайоко может стать заменой Салаху.
Сегодня, 13:56
Йохан Бакайоко / Getty Images
Йохан Бакайоко / Getty Images

Ливерпуль заинтересован в подписании Йохана Бакайоко, пишет teamtalk.

Британские СМИ уже окрестили 20-летнего вингера прощальным подарком Клоппа своему клубу. Дело в том, что летом вместе с немцем, вероятно, уйдет и Мохамед Салах.

В связи с потенциальным уходом египтянина с переход в Ливерпуль связывают Такефусу Кубо, Лероя Сане и ряд других известных вингеров.

Однако издание пишет, что Клопп предложил руководству обратить внимание на 20-летнего Йохана Бакайоко, который проводит сильный сезон в ПСВ.

Бельгиец в текущем сезоне записал на свой счет 6 голов и 13 ассистов в 33-х матчах. А Трансфермаркт оценивает игрока в 40 млн евро.

Однако мерсисайдцам придется выиграть конкуренцию за игрока, ранее его уже пытался подписать Брентфорд, а также сообщают об интересе к Йохану со стороны Ман Сити.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф намерен построить для МЮ новую арену.

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