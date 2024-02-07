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Рэтклифф хочет сделать вместо Олд Траффорд "Уэмбли Севера"

В планах у миллиардера построить для Манчестер Юнайтед новую и современную арену, которая будет конкурировать с главным стадионом страні.
Сегодня, 10:46
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф хочет, чтобы Манчестер Юнайтед построил "Уэмбли Севера" в соответствии с амбициозными планами по созданию впечатляющего нового Олд Траффорд, сообщает The Telegraph.

Миллиардер считает, что на севере Англии должен быть стадион мирового класса, способный конкурировать с лондонским Уэмбли вместимостью 90 000 человек.

"Он считает, что клубу нужен абсолютно современный, непревзойденный стадион с вау-эффектом. И мы считаем, что есть веские аргументы в пользу того, чтобы у страны появился главный стадион высшего класса на Севере – Северный Уэмбли", - сказал источник, близкий к Рэтклиффу.

По информации источника, Рэтклифф в целом выступает против идеи смены района.

Но он считает, что болельщики согласятся с идеей строительства нового стадиона наивысшего уровня на территории, расположенной непосредственно возле нынешней арены клуба.

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Напомним, что Олд Траффорд выступает в качестве домашнего стадиона Манчестер Юнайтед уже на протяжении 114 лет.

Ранее стало известно, что нынешний клуб Криштиану Роналду желает переманить центрбека Манчестер Юнайтед.

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