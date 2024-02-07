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Бернабеу выиграл право принять матчи НФЛ в 2025 году

Стадион Реала выиграл конкуренцию у Метрополитано.
Сегодня, 16:05
Сантьяго Бернабеу / Getty Images
Сантьяго Бернабеу / Getty Images

Сантьяго Бернабеу получил право принять матчи регулярного сезона НФЛ в 2025 году, пишет AS.

Реконструкция стадиона проходила с учетом того, что на нем будут проводиться матчи по американскому футболу.

Вероятно, последнее и помогло домашней арене Реала выиграть конкуренцию у Метрополитано, который также подавал заявку.

Вообще матчи НФЛ могли пройти в Испании уже в этом году, но лига предпочла начать сезон в Бразилии.

Кроме Бернабеу европейские матчи принимают Альянс-Арена, Уэмбли и арена Тоттенхэма.

Ранее также сообщалось, что на первый матч реконструкции Реал решил пригласить саудовскую команду.

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