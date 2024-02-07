Болонья готова устроить распродажу своих звезд

Болонья планирует заработать серьезные деньги этим летом, пишет teamtalk.

Итальянский клуб готов продать своих главных звезд: Джошуа Зиркзе, Риккардо Калафьори и Льюиса Фергюсона. Вместе эти игроки должны принести клубу около 100 млн евро.

За Зиркзе следят многие европейские клубы, но считается, что МЮ - главный фаворит. Рэтклифф считает, что нидерландец создаст отличную связку с Хейлундом.

Калафьори же находится в шорт-листе Тоттенхэма, которым очень нужен надежный левый защитник. Однако молодой итальянец также интересен и местным грандам.

А к Льюису Фергюсону конкретный интерес пока проявляет только Ювентус, однако не исключено, что летом в гонку вмешаются еще несколько клубов.

Суммарная стоимость игроков, согласно Трансфермаркту, 51 млн евро, однако Болонья уверена, что сможет заработать минимум в два раза больше.

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб заинтересовался игроком Динамо.

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