Эрмосо столкнулась с угрозами в социальных сетях
Однако футболистка не огорчается.
Дженни Эрмосо пожаловалось, что ей начали угрожать в социальных сетях.
Напомним, футболистка сборной Испании была главной фигурой в скандале с последующей отставкой экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса.
Эрмосо называют в социальных сетях убийцей, грозят расправой и засыпают сотнями других оскорблений. Однако футболистка не унывает.
"Конечно, в этом обществе ничего не нужно менять.
Со мной все в порядке. Я просто хотела показать пустые души, которые продолжают настаивать на причинении вреда. Это только заставляет меня гордиться тем, что я делаю", – цитирует Эрмосо ABC.
Ранее также сообщалось, что Барселона заинтересовалась лидером середняка АПЛ.
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