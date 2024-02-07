Эрмосо столкнулась с угрозами в социальных сетях

Однако футболистка не огорчается.

Дженни Эрмосо пожаловалось, что ей начали угрожать в социальных сетях.

Напомним, футболистка сборной Испании была главной фигурой в скандале с последующей отставкой экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса.

Эрмосо называют в социальных сетях убийцей, грозят расправой и засыпают сотнями других оскорблений. Однако футболистка не унывает.

"Конечно, в этом обществе ничего не нужно менять.

Со мной все в порядке. Я просто хотела показать пустые души, которые продолжают настаивать на причинении вреда. Это только заставляет меня гордиться тем, что я делаю", – цитирует Эрмосо ABC.

Ранее также сообщалось, что Барселона заинтересовалась лидером середняка АПЛ.

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