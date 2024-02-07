Один из лидеров Жироны попал в сферу интересов ряда европейских клубов
Мигель Гутьерес может пойти на повышение.
Футболист Жироны Мигель Гутьерес летом может покинуть клуб.
Как сообщает издание Relevo, испанский защитник попал в сферу интересов Баварии, Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Ман Сити. Потенциальные детали трансфера в один из этих клубов не известны.
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Отмечается, что за Гутьересом также следит Реал Мадрид. Здесь с суммой все проще, ведь Мигель является воспитанником "сливочных" и у них есть опция выкупа за 8 млн евро. Сам игрок также хотел бы вернуться в столичный гранд
В текущем сезоне 20-летний футболист провел 27 матчей, забив 1 гол и отдав 5 ассистов.
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