Один из лидеров Жироны попал в сферу интересов ряда европейских клубов

Футболист Жироны Мигель Гутьерес летом может покинуть клуб.

Как сообщает издание Relevo, испанский защитник попал в сферу интересов Баварии, Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Ман Сити. Потенциальные детали трансфера в один из этих клубов не известны.

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Отмечается, что за Гутьересом также следит Реал Мадрид. Здесь с суммой все проще, ведь Мигель является воспитанником "сливочных" и у них есть опция выкупа за 8 млн евро. Сам игрок также хотел бы вернуться в столичный гранд

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 27 матчей, забив 1 гол и отдав 5 ассистов.

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