Манчестер Сити летом подпишет звезду Жироны летом

Савиньо пойдет на повышение по клубам, которые принадлежат одной организации.

Вингер Жироны Савиньо вскоре перейдет в Манчестер Сити.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 19-летний футболист летом перейдет в английский клуб.

В ближайшее время стороны согласуют все стороны для перехода.

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Отметим, что права на игрока принадлежат Труа, который, как и Жирона, входит в систему City Football Group.

В текущем сезоне Савиньо провел за Жирону 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семть голов и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Довбик пройдет дополнительные обследования из-за жидкости в колене.

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