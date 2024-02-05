iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити летом подпишет звезду Жироны летом

Савиньо пойдет на повышение по клубам, которые принадлежат одной организации.
Сегодня, 21:52
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Вингер Жироны Савиньо вскоре перейдет в Манчестер Сити.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 19-летний футболист летом перейдет в английский клуб.

В ближайшее время стороны согласуют все стороны для перехода. 

Читай также: Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити

Отметим, что права на игрока принадлежат Труа, который, как и Жирона, входит в систему City Football Group. 

В текущем сезоне Савиньо провел за Жирону 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семть голов и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Довбик пройдет дополнительные обследования из-за жидкости в колене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем "А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем
"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос "Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл
Барселона подала в суд на российский клуб Барселона подала в суд на российский клуб
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа23:23
"А когда?": Эдегор ответил на критику своего празднования победы над Ливерпулем
Бокс23:20
"Немного поспешили": Хегай сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Формула 122:57
Хорнеру посоветовали добровольно покинуть пост руководителя Ред Булл
Европа22:56
Барселона подала в суд на российский клуб
Бокс22:34
"Бой века": победитель боя Усик - Фьюри получил уникальный пояс
Украина22:11
Бразильский новичок Шахтера выбыл на длительный срок из-за страшной травмы
Формула 122:11
Формула 1 изменит формат уик-энда со спринтерской гонкой в сезоне-2024
Европа21:52
Манчестер Сити летом подпишет звезду Жироны летом
Формула 121:36
Формула 1. Болиды 2024 года: Уильямс и Заубер представили новые ливреи
Европа21:31
Интер, Ювентус и Милан выступили за сокращение Серии А
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK