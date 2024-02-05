Довбик пройдет дополнительные обследования из-за жидкости в колене

Форварду Жироны Артему Довбику запланироли дополнительное медицинское обследование 6 февраля после того, как он почувствовал дискомфорт в колене во время тренировки.

Первичный осмотр выявил наличие жидкости в колене, и окончательный диагноз будет установлен завтра после проведения дополнительных обследований. Об этом сообщает издание ТаТоТаке.

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Напомним, из-за полученной травмы футболист пропустил матч с Реал Сосьедадом, который завершился вничью (0:0).

В текущем сезоне на счету 26-летнего украинца 14 голов и 5 ассистов в 21 матче Ла Лиги.

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