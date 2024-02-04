Тренер Жироны сообщил, насколько серьезна травма Довбика

Главный тренер Жироны Мичел высказался о повреждении нападающего Артема Довбика, который был вынужден пропустить матч 23-го тура Ла Лиги против Реал Сосьедада (0:0).

Наставник каталонской команды развеял слухи о том, что украинец выбыл на длительный срок, заявив, что травма не является серьезной.

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"Травма Довбика очень незначительная. Если бы матч был во вторник, он смог бы сыграть", - приводит слова Мичела Marca.

Ранее в испанских СМИ распространили информацию, что из-за травмы мениска украинский форвард рискует пропустить остаток текущего сезона. Сам футболист это опроверг, но отметил, что нужно пройти углубленной медицинское обследование.

Напомним, что в нынешней кампании Довбик провел за Жирону во всех турнирах 24 матча, записав на свой счет 14 голов и восемь результативных передач.

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