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"Твое лицо, когда увидел испанский инсайд": Довбик забавно отреагировал на новость о своей травме

Возможно, Артем еще и подарил всем новый шаблон для мемов.
Сегодня, 00:46
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Матч 23-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Реал Сосьедадом обещал стать одним из самых интересных в этом туре.

Но, к сожалению, еще до того, как команды успели выйти на поле, стало известно, что своей команде не сможет помочь Артем Довбик.

Следом появилась новость от испанского издания Mundo Deportivo, что у 26-летнего форварда серьезные проблемы с коленом, из-за которых он рискует пропустить остаток нынешнего сезона и даже Евро-2024.

Однако украинец поспешил опровергнуть эту информацию, сообщив, что да, у него есть проблема с коленом, но она не такая ужасная, как было объявлено испанцами.

Кроме того, во время матча с басками Довбик в социальных сетях опубликовал скриншот с самим собой, который он подписал: "Когда "прочитал" свежую прессу".

Отсутствие Артема Довбика дало о себе знать, ведь Жирона так и не смогла обыграть Реал Сосьедад, что не может не радовать фанатов Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Сосьедад Ла Лига Жирона артем довбик

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