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Экс-защитник сборной Украины высказался о переходе в словацкий клуб

Тарас Качараба рассказал, почему выбрал ДАК.
Сегодня, 21:33
Тарас Качараба / DAC1904.com
Тарас Качараба / DAC1904.com

Украинский центрбек Тарас Качараба поделился мыслями о переходе в словацкий ДАК.

По словам экс-защитника Славии, у него был вариант из экзотического чемпионата, но Словакия ближе ему по менталитету.

"В начале сезона я был травмирован, играл меньше, и мой контракт подходил к завершению, поэтому я чувствовал, что мне нужна смена команды. 

У меня было два варианта: один из корейской лиги, а другой от ДАКа. Я остановился на втором варианте, потому что ДАК ближе мне по менталитету и ставит перед собой самые высокие цели, как и Славия", - сказал Качараба.

Отметим, что спортивным директором словацкого клуба является один из ассистентов Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов.

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