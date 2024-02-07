Экс-защитник сборной Украины высказался о переходе в словацкий клуб

Украинский центрбек Тарас Качараба поделился мыслями о переходе в словацкий ДАК.

По словам экс-защитника Славии, у него был вариант из экзотического чемпионата, но Словакия ближе ему по менталитету.

"В начале сезона я был травмирован, играл меньше, и мой контракт подходил к завершению, поэтому я чувствовал, что мне нужна смена команды.

У меня было два варианта: один из корейской лиги, а другой от ДАКа. Я остановился на втором варианте, потому что ДАК ближе мне по менталитету и ставит перед собой самые высокие цели, как и Славия", - сказал Качараба.

Отметим, что спортивным директором словацкого клуба является один из ассистентов Сергея Реброва в сборной Украины Глеб Платов.

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