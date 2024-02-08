Джорджина с младшим сыном Роналду попрыгала на батуте

Модель не постеснялась исполнить прыжок в кубики.

Джорджина Родригес, девушка форварда Ан-Насра Криштиану Роналду, весело проводит свободное время в компании с младшим сыном.

Аргентино-испанская модель посетила с Матео батутный парк, чем похвасталась в соцсетях.

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Джорджина с сыном исполнили прыжок в кучу мягких кубиков, от чего ребенок остался в диком восторге.

Напомним, пара воспитывает близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Беллу Эсмеральду и первенца португальца Роналду-младшего.

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