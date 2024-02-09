Три клуба остались в гонке за хавбеком одного из лидеров Лиги 1

Манчестер Юнайтед, Арсенал и Ювентус - главные фавориты на подписание Кефрена Тюрама, утверждает teamtalk.

Сын Лиллиана Тюрама летом мог оказаться в Ливерпуле, однако клуб предпочел Собослаи. Затем зимой мерсисайдцы будто бы хотели за ним вернуться, но неожиданное заявление Клоппа спутало все планы.

Вероятно, летом с новым наставником Ливерпуль останется заинтересован в Тюраме, но гарантий нет. Другое дело их прямые конкуренты.

Арсенал видит в Тюраме недостающий пазл, чтобы собрать воедино свою полузащиту, а в МЮ вообще царит полная неразбериха. Однако Рэтклифф, являющийся совладелем и МЮ, и Ниццы не будет препятсвовать или помогать в переговорах.

Кроме того, талантливый хавбек уже долгое время находится на радаре Ювентуса, который может попробовать навязать борьбу летом.

Ранее также сообщалось, что лидер Барселоны готов покинуть клуб.

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