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Футбол

Ликуй, Шотландия: УЕФА разрешил волынки на матчах Евро-2024

Музыкальные инструменты не привествовались со времен ЧМ-2010.
Сегодня, 00:30
Шотландские фанаты / Getty Images
Шотландские фанаты / Getty Images

УЕФА официально разрешил использовать волынки на матчах Евро-2024, пишет ESPN.

Музыкальные инструменты на стадионах были запрещены после ЧМ-2010 в ЮАР, когда на стадионах ничего не было слышно из-за вувузел.

С того момента на стадионы был запрещено проносить любые "механические устройства, издающие звуки". Однако запрет не касается волынок.

"Болельщики могут приносить на стадион инструменты, но им придется зарегистрировать их в своих национальных ассоциациях, которые будут нести ответственность за централизацию деятельности болельщиков на стадионе", – заявили в  УЕФА на фан-форуме.

Таким образом шотландские болельщики смогут посещать матчи с волынками, если предварительно их зарегистрируют в национальной ассоциации.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр Словакии призвал допустить росиян на ОИ.

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