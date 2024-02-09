Премьер-министр Словакии потребовал допустить росиян на Олимпиаду

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что необходимо допустить росиян до Олимпиады.

Фицо - известный любитель росийской пропаганды и, соответственно, денег. После своего избрания он запретил помогать Украине, а также постоянно требует снять с росиян санкции.

Премьер-министр дал интервью местному изданию, в котором заявил, что не надо мешать росиянам побеждать. А в пример привел тот факт, что они спокойно продолжают играть в НХЛ.

"Прежде всего, давайте заметим, насколько мы все лицемерны. Почему росийских игроков из НХЛ не банят в США и Канаде? А насчет Олимпиады. Представьте, что у вас есть спортивная дисциплина, в которой в первых строчках стоит абсолютный мировой лидер из росии или белорусии.

Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и побеждает кто-то, кто выиграл бы с минимальной вероятностью. Тогда какая ценность этой золотой медали? Я не мешал бы спортсменам соревноваться, пусть они покажут, что могут победить", - приводит слова Фицо Pravda.

Ранее также сообщалось, что в Латвии запретили играть с росиянами и белорусами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!