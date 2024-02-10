Тен Хаг отказался комментировать будущее своих защитников

Эрик тен Хаг отказался комментировать будущее некоторых игроков команды, пишет teamtalk.

Журналисты хотели узнать у наставника МЮ по поводу Рафаэля Варана и Джонни Эванса, чьи контракты истекают уже этим летом.

С французом было решено не продлять контракт, чтобы не платить ему огромную зарплату. Однако клуб может попробовать перезаключить контракт на иных условиях.

А Эванс подписал соглашение на один год, и все еще неизвестно, есть у клуба какие-либо планы на его счет.

Также издание предположило, что если клуб покинет один из них или оба, МЮ понадобится замену. А Рэтклифф хотел бы видеть в клубе Мартина Брэйтуэйта.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на хавбека Барселоны.

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