Филлипс - о требле: Сидя на скамейке, не чувствуешь, что это твоя медаль

Кэлвин Филлипс рассказал о том, каково было сидеть на лавке в Манчестер Сити.

Напомним, английский хавбек так и не смог стать важным звеном команды Гвардиолы и был отдан в аренду в Вест Хэм.

Там игрок признался, что ему было очент тяжело смотреть матчи со скамейки запасных. Даже выигранный требл не приносит радости, ведь ощущается незаслуженным.

"Я чувствовал, что просто сижу и ничего не делаю. Мне нечего было ждать в конце недели. Я просто тренировался, а потом думал: "О, на выходных игра, но я не выйду". А потом снова тренировался. Это было сложно.

Это не кошмар, но стресс. Я просто сидел и смотрел на команду мирового уровня, лучшую в мире. Но, сидя там, все равно хочется быть вовлеченным. Не говорю, что не наслаждался каждой минутой пребывания там, потому что я наслаждался.

Мы выиграли требл. Но ты не чувствуешь, что это твоя медаль, сидя на скамейке и не участвуя в матчах, потому что ты не играл. Но эти трофеи у меня никто не отнимет, так что я рад", – рассказал хавбек в интервью The Times.

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