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Анчелотти сравнил Беллингема с легендарным хавбеком

Англичанин напоминает свой игрой Зинедина Зидана.
Сегодня, 09:25
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Карло Анчелотти прокомментировал вчерашнюю игру Джуда Беллингема.

Напомним, мадридский Реал, играючи, разнес Жирону, а англичанин отметился дублем и покинул поле из-за травмы.

Тренер "сливочных" признался, что своей игрой Джуд напоминает ему легендарного игрока, а также экс-игрока и тренера Реала Зинедина Зидана.

"Надеюсь, он восстановится ко вторнику к матчу 1/8 финала ЛЧ с Лейпцигом. Когда он пропускал матчи, другие игроки, такие как Браим и Хоселу, внесли огромную лепту. Сегодня мы побили мировой рекорд – четыре травмированных центральных защитника.

Есть аспекты, в которых Беллингем напоминает мне Зидана – например, незаурядным мастерством в работе с мячом. У Зидана была более высокая техника, зато Беллингем чаще действует на острие. В эпизоде со своим первым голом он совершил то, на что мало кто способен", – цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

С обзором поединка Реал - Жирона вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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