Анчелотти сравнил Беллингема с легендарным хавбеком

Карло Анчелотти прокомментировал вчерашнюю игру Джуда Беллингема.

Напомним, мадридский Реал, играючи, разнес Жирону, а англичанин отметился дублем и покинул поле из-за травмы.

Тренер "сливочных" признался, что своей игрой Джуд напоминает ему легендарного игрока, а также экс-игрока и тренера Реала Зинедина Зидана.

"Надеюсь, он восстановится ко вторнику к матчу 1/8 финала ЛЧ с Лейпцигом. Когда он пропускал матчи, другие игроки, такие как Браим и Хоселу, внесли огромную лепту. Сегодня мы побили мировой рекорд – четыре травмированных центральных защитника.

Есть аспекты, в которых Беллингем напоминает мне Зидана – например, незаурядным мастерством в работе с мячом. У Зидана была более высокая техника, зато Беллингем чаще действует на острие. В эпизоде со своим первым голом он совершил то, на что мало кто способен", – цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

С обзором поединка Реал - Жирона вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!