Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 10.02.2024
В Мадриде прошел матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Реал и Жирона.
Команда Карло Анчелотти по два раза отметилась в каждом из таймов: в первом отличились Винисиус и Джуд Беллингем, а во втором - все тот же Беллингем и Родриго.
Таким образом Андрей Лунин сумел сохранить свои ворота на "замке", в то время, как Артем Довбик и Виктор Цыганков ни разу не смогли потревожить своего соотечественника.
Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Жирона в двадцать четвертом туре Ла Лиги:
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Реал - Жирона 4:0
Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61.
На 90-й минуте Хоселу (Реал) не реализовал пенальти (штанга).
Ожидаемые голы (xG): 2,96 - 0,11
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 16 - 5
Удары в створ: 6 - 0
Фолы: 9 - 12
Реал: Лунин - Васкес, Чуамени, Карвахаль, Менди (Ф. Гарсия, 77) - Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 70), Беллингем (Диас, 57) - Родриго (Хоселу, 70), Винисиус (Гюлер, 77).
Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес - Мартин (Ромеро, 70), А. Гарсия, Цыганков (Валери, 70), Порту (Торре, 46), Савио - Довбик (Стуани, 70).
Предупреждения: Менди - Хуанпе, Коуту.
Источник: MEGOGO
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