Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 10.02.2024

"Бланкос" снова разгромили команду Мичела, увеличив свой отрыв в чемпионской гонке.

В Мадриде прошел матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Реал и Жирона.

Команда Карло Анчелотти по два раза отметилась в каждом из таймов: в первом отличились Винисиус и Джуд Беллингем, а во втором - все тот же Беллингем и Родриго.

Таким образом Андрей Лунин сумел сохранить свои ворота на "замке", в то время, как Артем Довбик и Виктор Цыганков ни разу не смогли потревожить своего соотечественника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Жирона в двадцать четвертом туре Ла Лиги:

Читай также: Интер на выезде добыл сложную волевую победу над Ромой

Реал - Жирона 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61.

На 90-й минуте Хоселу (Реал) не реализовал пенальти (штанга).

Ожидаемые голы (xG): 2,96 - 0,11

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 16 - 5

Удары в створ: 6 - 0

Фолы: 9 - 12

Реал: Лунин - Васкес, Чуамени, Карвахаль, Менди (Ф. Гарсия, 77) - Вальверде, Камавинга, Кроос (Модрич, 70), Беллингем (Диас, 57) - Родриго (Хоселу, 70), Винисиус (Гюлер, 77).

Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес - Мартин (Ромеро, 70), А. Гарсия, Цыганков (Валери, 70), Порту (Торре, 46), Савио - Довбик (Стуани, 70).

Предупреждения: Менди - Хуанпе, Коуту.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!