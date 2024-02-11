Ливерпуль может подписать воспитанника Манчестер Сити

Английский Ливерпуль намерен усилить линию защиты.

Как сообщает издание Daily Mail, мерсисайдцы хотят найти бюджетную замену Жоэлю Матипу, который, летом должен покинуть клуб на правах свободного агента и, скорее всего, кандидатов будут искать, в том числе, тоже среди рынка свободных агентов.

Одним из претендентов на переход в стан "красных" является игрок Фулхэма Тосин Адарабиойо, который пока не продлевал с "дачниками" контракт и после этого сезона может быть доступным бесплатно.

Отметим, что Тосин является воспитанником Ман Сити, но за основной состав "горожан" провел лишь 8 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль интересуется партнером Забарного, который летом также станет свободным агентом.

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