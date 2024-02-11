Сака - о разгроме Вест Хэма: Мы почувствовали запах крови и убили их

Английский вингер прокомментировал издевательство над "молотобойцами" в выездном матче.

В рамках 23-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде разгромил Вест Хэм со счетом 6:0.

После поединка один из лидеров "канониров" Букайо Сака высказался о перформансе его команды в лондонском дерби.

"Мы выигрывали 4:0 после первого тайма и могли забить больше. Сегодня мы почувствовали запах крови и убили своего соперника", - заявил англичанин.

Отметим, что благодаря невероятной результативности в первой половине встречи коллектив Микеля Артета повторил клубное достижение более чем 10-летней давности .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!