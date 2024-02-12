Популяризирует футбол: Виталий Кличко примерил форму английского клуба
Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко поддержал Олдершот Таун.
Кличко позировал в футболке Олдершот Таун, который играет в пятом дивизионе Англии.
Читай также: "Ты не можешь играть с тремя ногами": Вальверде потроллил Беллингема за фото в соцсетях
"Мы были рады получить фото мэра Киева и бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Виталия Кличко в красно-синей форме ФК Олдершот Таун!
Спасибо Энди Дрюри из нашего клуба партнеров RLD Builders за передачу Виталию футболки и фотографии. Приятно видеть, что наша замечательная форма сезона 2023/24 распространяется еще дальше по всему миру", – говорится в публикации клуба.
Ранее Лунин показал, как встретил 25-летие после триумфа в матче с Жироной.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!