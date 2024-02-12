Популяризирует футбол: Виталий Кличко примерил форму английского клуба

Легендарный боксер поддержал команду, которая выступает в низших лигах Англии.

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко поддержал Олдершот Таун.

Кличко позировал в футболке Олдершот Таун, который играет в пятом дивизионе Англии.

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"Мы были рады получить фото мэра Киева и бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Виталия Кличко в красно-синей форме ФК Олдершот Таун!

Спасибо Энди Дрюри из нашего клуба партнеров RLD Builders за передачу Виталию футболки и фотографии. Приятно видеть, что наша замечательная форма сезона 2023/24 распространяется еще дальше по всему миру", – говорится в публикации клуба.

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