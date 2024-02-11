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Разгром в подарок: Лунин показал, как встретил 25-летие после триумфа в матче с Жироной

Вратарь Реала отпраздновал день рождения на следующий день после сверхуспешного поединка Ла Лиги.
Сегодня, 11:05
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В воскресенье, 11 февраля, вратарю мадридского Реала и сборной Украины Андрею Лунину исполнилось 25 лет.

Накануне "сливочные" с украинцем в воротах одержали в матче Ла Лиги разгромную победу со счетом 4:0 над Жироной, а сегодня голкипер отпраздновал день рождения с семьей у себя дома.

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Лунин на своей странице в Instagram опубликовал милое видео, на котором он в празднично оформленной комнате вместе со своим маленьким сыном задул свечи на торте с числом "25".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Жирона (4:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

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