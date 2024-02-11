"Результат говорит сам за себя": Лунин оценил разгром Жироны Довбика и Цыганкова

Украинский голкипер поделился эмоциями от деклассирования конкурента в борьбе за чемпионство.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин прокомментировал разгромную победу в 24-м туре Ла Лиги над Жироной, за которую в этом матче сыграли украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Накануне "сливочные" отправили в ворота соперника четыре мяча, а украинский вратарь отыграл "на ноль".

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"Мы доминировали всю игру. Результат говорит сам за себя. Мы должны продолжать в том же духе.

Жирона провела впечатляющий сезон, они играют очень хорошо, против них тяжело играть. Матч сложился в нашу пользу, но каталонцы хорошо играли к этому моменту сезона.

Последние минуты прошлого матча против Атлетико, где мы потеряли победу, повлияли на нашу игру в этом поединке. Команда проанализировала все, мы были сильнее.

Я чувствую себя хорошо, работаю, делаю шаги вперед и наслаждаюсь Мадридом, стадионом, всем", - приводит слова Лунина DefensaCentral.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Жирона (4:0).

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