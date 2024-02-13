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Лидер Реала - в топ-5 самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов, сыгравших 50+ матчей

Для Винисиуса матч против РБ Лейпциг стал знаковым.
Сегодня, 22:32
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле принимает Реал Мадрид.

Для игрока "сливочных" Винисиуса Жуниора этот поединок стал знаменательным, ведь в главном турнире клубном Европы это для него юбилейная 50 игра.

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Таким образом, в возрасте 23 лет и 216 дней стал пятым самым молодым игроком в истории турнира, которому покорилась эта отметка.

Бразилец не смог опередить только Лионеля Месси (23 года и 166 дней на момент 50-го матча), Килиана Мбаппе (22 года и 339 дней), Сеска Фабрегаса (22 года и 331 день), и Икера Касильяса (22 года и 155 дней)

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 0:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов реал Винисиус Жуниор

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