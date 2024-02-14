"Я идиот": болельщик Эвертона получил трехлетний бан за расистские высказывания
Суд Великобритании вынес вердикт 26-летнему Джоэлу Барвайзу, пишет BBC.
Инцидент с участием мужчины произошел еще 21 октября на Энфилде. Болельщик выкривал расистские оскорбления в адрес Мохамеда Салаха, аа также высмеивал Эйзельскую трагедию 1985 года.
Его поведение не осталось незамеченным стюардами, затем Барвайза опознали по камерам и открыли против него расследование.
По итогам суд постановил запретить мужчине посещать любые стадионы в Великобритании в течение следующих трех лет.
Когда у Барвайза спросили, зачем он это сделал, он ответил: "Я идиот". Отметим, что по итогам расследования мужчина признал свою вину.
Ранее также наказание получил фанат, который ткнул пальцем в задницу Лукасу Окампосу.
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