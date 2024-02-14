"Я идиот": болельщик Эвертона получил трехлетний бан за расистские высказывания

Мужчина насмехался над Салахом и Эйзельской трагедией.

Суд Великобритании вынес вердикт 26-летнему Джоэлу Барвайзу, пишет BBC.

Инцидент с участием мужчины произошел еще 21 октября на Энфилде. Болельщик выкривал расистские оскорбления в адрес Мохамеда Салаха, аа также высмеивал Эйзельскую трагедию 1985 года.

Его поведение не осталось незамеченным стюардами, затем Барвайза опознали по камерам и открыли против него расследование.

По итогам суд постановил запретить мужчине посещать любые стадионы в Великобритании в течение следующих трех лет.

Когда у Барвайза спросили, зачем он это сделал, он ответил: "Я идиот". Отметим, что по итогам расследования мужчина признал свою вину.

Ранее также наказание получил фанат, который ткнул пальцем в задницу Лукасу Окампосу.

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