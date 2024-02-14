Преступление и наказание: Фанату, ткнувшего пальцем в задницу игрока Севильи, запретили посещать стадион

Болельщику, который ткнул пальцем Лукаса Окампоса между ягодицами, вынесен приговор. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

Нарушителю назначен штраф в размере 6 тысяч евро и запрет посещения спортивных мероприятий на год.

Напомним, данный инцидент произошел во время матча между Райо Вальекано и Севильей 5 февраля.

Ранее сообщалось, что ультрас Ювентуса раскритиковали фанатов, покинувших матч против Удинезе до финального свистка.

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