Преступление и наказание: Фанату, ткнувшего пальцем в задницу игрока Севильи, запретили посещать стадион
Болельщику дорого обошелся косплей на проктолога.
Болельщику, который ткнул пальцем Лукаса Окампоса между ягодицами, вынесен приговор. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.
Нарушителю назначен штраф в размере 6 тысяч евро и запрет посещения спортивных мероприятий на год.
Напомним, данный инцидент произошел во время матча между Райо Вальекано и Севильей 5 февраля.
Ранее сообщалось, что ультрас Ювентуса раскритиковали фанатов, покинувших матч против Удинезе до финального свистка.
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