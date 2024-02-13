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Ультрас Ювентуса раскритиковали фанатов, покинувших матч против Удинезе до финального свистка

Поддержка Аллегри пришла, откуда не ждали.
Сегодня, 08:59
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Ультрас Ювентуса выступили в поддержку клуба, пишет Football Italia.

13 февраля подопечные Аллегри неожиданно уступили Удинезе, а до этого проиграли Интеру.

В матче с командой из Удине болельщики начали освистывать Ювентус и Аллегри, а вскоре трибуны начали пустеть задолго до финального свистка.

Однако неожиданно команду решили поддержать ультрас. Они распевали кричалки и всячески демонстрировали поддержку "бьянконери".

Более того, в концовке матча они стали оскорблять тех, кто начал покидать трибуны, распевая "Вы г*****и, а не фанаты".

Ранее также сообщалось, что Вест Хэм приостановил продление контракта с Мойесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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