Сегодня, 14 февраля, украинские военные подарили нам замечательную весть в виде уничтожения корабля ВМС рф Цезаря Куникова.

Данная новость вызвала общественный резонанс и не прошла мимо и некоторых украинских спортсменов, в частности, центрбека Борнмута Ильи Забарного.

Украинец в своем Instagram Stories, показал собственные носки с надписью: "Русский корабль, иди на***".

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Отметим, что Цезарь Куников базировался во временно оккупированном украинском Крыму. Большой десантный корабль мог вместить 10 средних танков или 12 единиц бронетехники на 340 человек, 3 САУ 2С9 Нона-С, 5 МТ-ЛБ, 4 грузовые автомашины и более 300 десантников.

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